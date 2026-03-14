تقرير: مجهولون يقتلون عنصرا بوزارة الدفاع السورية ويصيبون آخر

قُتل عنصر من وزارة الدفاع السورية وأصيب آخر، ليل الجمعة - السبت، في هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون واستهدفت أفرادا ومقرا عسكريا في ريفي تدمر ودير الزور.

ونقل موقع وكالة "نورث برس" السورية، عن مصدر عسكري من وزارة الدفاع في مدينة تدمر، إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اقتحموا فجر السبت منزل (عبد الباسط قوزي)، أحد عناصر الوزارة، بالقرب من بلدة السخنة شرقي حمص، وأطلقوا النار عليه من سلاح رشاش.

وأوضح المصدر، أن قوزي لفظ أنفاسه على الفور، في حين أقدم المهاجمون على مصادرة هاتفه المحمول قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأوضح أنه في بلدة الحصان غربي دير الزور، أصيب العنصر في وزارة الدفاع طلال الحمد برصــاص مسلحين مجهولين أثناء توجهه من السوق إلى منزله.

وتعرض مقر عسكري للأمن الداخلي في بلدة الزر بريف دير الزور الشرقي، لرشقات رصاص مجهولة المصدر لتقتصر الأضرار على المادية فقط، بحسب المصدر نفسه.