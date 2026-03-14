القبض على شخصين لاتهامهما بسرقة دراجة نارية في المقطم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت قوات الأمن بقسم شرطة المقطم برئاسة المقدم أحمد جمعة، في إلقاء القبض على شخصين لاتهامهما بسرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم يفيد ببلاغ من أحد المواطنين بتعرضه لسرقة دراجته النارية في أثناء قيادتها بالمنطقة.

وأمر اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة المقطم، أن المتهمين هما عاطلان مقيمان بدائرة القسم.

وتبين أن المتهمين قاما بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "التهديد"، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وبإرشادهما ضبطت الدراجة المسروقة.