إنتر ميلان يكتفي بالتعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

اكتفى فريق إنتر ميلان بالتعادل مع ضيفه أتالانتا بنتيجة 1-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل إنتر ميلان في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام غريمه إي سي ميلان بهدف دون رد في مباراة الديربي، ليواصل الفريق تعثره بعدما اكتفى بالحصول على نقطة التعادل على أرضه.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق فرانشيسكو إسبوزيتو في الدقيقة 26، قبل أن يدرك المونتينيغري نيكولا كريستوفيتش التعادل لصالح أتالانتا في الدقيقة 82.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط أمام إي سي ميلان قبل استكمال باقي مباريات الجولة.

في المقابل، رفع أتالانتا رصيده إلى 47 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب.