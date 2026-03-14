إسرائيل تدعي مهاجمة 200 هدف في إيران خلال 24 ساعة

• وفق بيان للجيش زعم فيه استهداف عشرات من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية بعضها كان "محملا وجاهزا للإطلاق"



ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مهاجمته أكثر من 200 هدف في إيران خلال 24 ساعة.

وقال الجيش، في بيان، إنه "هاجم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 200 بنية عسكرية تابعة للنظام الإيراني" غرب ووسط البلاد.

وزعم استهداف عشرات من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وقال إن بعضها كان "محملا (بالصواريخ) وجاهزا للإطلاق" باتجاه إسرائيل.

وادعى البيان أن الهجمات شملت أيضا منظومات دفاع جوي ومواقع إطلاق وتخزين أسلحة، في إطار ما وصفه بـ"تعميق الضربات" ضد قدرات النظام الإيراني العسكرية.

وبحسب البيان، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية ضد إيران نحو 400 طلعة هجومية في غرب ووسط إيران، ركزت على استهداف منظومات إطلاق الصواريخ ومنشآت الدفاع والإنتاج العسكري، بهدف تقليص عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن غارات على إيران منذ 28 فبراير الماضي، حيث أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.