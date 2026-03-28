ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة: مسلسل عين سحرية يشبه مسلسل والدي الإذاعي لسان العصفور

كشفت ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة عن وجود تشابه بين مسلسل "عين سحرية" ومسلسل والدها الإذاعي الشهير "لسان العصفور".

وكتبت ابنة أسامة أنور عكاشة عبر صفحتها على فيسبوك: "مسلسل عين سحرية جميل وحقق نجاحًا.. ألف مبروك لصانعيه.. واللي هاقوله ده كنت مضطرة أحتفظ بيه لأكثر من شهر، دلوقتي أقدر أتكلم، وبالتأكيد ده مش محتاج قوالة، إحنا مش محتاجين نتمسح في أي حاجة أو أي حد".

وأضافت: "بعد متابعة المسلسل، لاحظت أن هناك تشابهًا واضحًا، حيث أكد لي عدد من المتابعين منذ أول رمضان أن مسلسل 'عين سحرية' يكاد يكون مطابقًا لمسلسل والدي الإذاعي 'لسان العصفور'. تابعنا المسلسل، والحقيقة ما أقدرش أتجاهل الأمر، بالفعل هناك تشابه".

وأوضحت: "أوجه التشابه تشمل القضية الأساسية للمسلسل، ففي 'لسان العصفور' كانت تجارة السلاح محور الأحداث، بينما في 'عين سحرية' هي الأدوية الفاسدة، بالإضافة إلى طرق عمل البطل وزرع الكاميرات، وشخصية المحامي الفاسد، فشخصية المحامي باسم سمرة في 'عين سحرية' تقابل شخصية المحامية آثر الحكيم في 'لسان العصفور'، وشخصية الأم متواجدة هنا وهناك، مع بعض التفاصيل الأخرى الخاصة بالشخصيات والخطوط الجانبية المختلفة".

وتابعت: "غرضي من الكلام ده، مع تقديري لنجاح 'عين سحرية' وتميز عناصره المختلفة، هو مجرد النقاش والتفكير معكم، يمكن حد يقنعنا أنه لا يوجد تشابه، إنتوا شايفين إيه؟ وهل كأسرة عكاشة محتاجين اتخاذ خطوات لحماية أفكار والدي التي قد تتعرض للاقتباس حتى لو عن غير عمد؟".