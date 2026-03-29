باكستان تعلن موافقة إيران على السماح بمرور 20 من سفنها عبر مضيق هرمز

وافقت إيران، على السماح لعدد إضافي من السفن التي ترفع العلم الباكستاني بعبور مضيق هرمز، حسبما قال وزير الخارجية الباكستاني اليوم السبت.

وقال إسحاق دار، في منشور على "إكس" إن "حكومة إيران وافقت على السماح لـ 20 سفينة إضافية بعبور مضيق هرمز تحت العلم الباكستاني".

وأضاف: "ستعبر سفينتان المضيق يوميا".

ورحب دار، بالقرار ووصفه بـ"بشرى للسلام" وأنه "سيساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة".

وقال دار، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء الباكستاني، إن "الحوار والدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة مثل تلك هي الطريق الوحيد للمضي قدما".

وأضاف دار، أن هذا التطور يحمل أهمية أكبر للجهود الإقليمية، و"يمثل هذا الإعلان الإيجابي خطوة مهمة نحو السلام وسيعزز جهودنا الجماعية في هذا الاتجاه"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيو نيوز" الباكستانية.

وتشارك باكستان، في حدود طولها حوالي 900 كيلومتر مع إيران، وقد برزت كوسيط وسط تزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في المنطقة الأوسع.