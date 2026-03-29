ألمانيا تطفئ أنوار معالمها التاريخية مشاركةً في مبادرة ساعة الأرض العالمية

تم إطفاء الأنواء مساء اليوم السبت في بوابة براندنبورج، أحد أشهر المعالم السياحية في ألمانيا، وفي كاتدرائية كولونيا والعديد من المباني الأخرى في ألمانيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المبادرة العالمية "ساعة الأرض" التي تنظمها منظمة حماية البيئة "الصندوق العالمي للطبيعة" (دبليو دبليو إف) بهدف توجيه رسالة لتعزيز الالتزام بحماية المناخ.

ووفقاً لبيانات الصندوق، شاركت نحو 500 مدينة وبلدية في جميع أنحاء ألمانيا في هذه الفعالية التي استمرت لمدة ساعة بدأت في تمام الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي. كما وُجهت دعوات للشركات والمنازل الخاصة للمشاركة في فعالية "ساعة الأرض".

وعالمياً، انضمت مدن عديدة من المحيط الهادئ وصولاً إلى أوروبا إلى هذه المبادرة. ففي مدينة أوكلاند بنيوزيلندا، تم إطفاء الأنوار في برج "سكاي تاور" وجسر الميناء "هاربور بريدج" عند الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، لتعلن بذلك الدولة الواقعة في المحيط الهادئ انطلاق فعالية "ساعة الأرض" التي تطوف كوكب الأرض حالياً. وفي أوروبا، تقرر أيضاً إطفاء الأنوار في قلعة فارتبورج بمدينة أيزناخ الألمانية، وبرج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، وقصر شونبرون في العاصمة النمساوية فيينا، كما أطفأ معلم الأكروبوليس في قلب العاصمة اليونانية أثينا أنواره.

تُقام هذه الحملة المناخية، التي أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة، للمرة العشرين في عام 2026. وكان فرع المنظمة في أستراليا دشن "ساعة الأرض" في عام 2007 كرمز لضرورة اهتمام البشرية بشكل أفضل بكوكب الأرض. وبدأت كحملة محلية في سيدني، لتتحول منذ ذلك الحين إلى حركة عالمية تشارك فيها الآن أكثر من 190 دولة.

وجاء في الموقع الإلكتروني لمبادرة "ساعة الأرض" القول:"نحن نعلم أن الأمر يتطلب أكثر بكثير من مجرد ساعة نطفئ خلالها الأنوار، لإحداث تأثير ملموس على تغير المناخ"، مشيرا إلى أن المبادرة تسهم في زيادة الوعي بالمشكلة وإظهار المزيد من الالتزام تجاهها.

من جانبها، أكدت فيفيان راداتس، مسؤولة ملف المناخ في فرع الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، أن حماية المناخ يجب أن تعود إلى قمة الأجندة السياسية، وقالت: "في الوقت الحالي، تتراجع أزمة المناخ مراراً إلى الخلفية في ظل التحديات العالمية الكثيرة، لكنها لا تختفي؛ بل على العكس، فهي تزيد من تفاقم العديد من تلك الأزمات".

وبحسب المنظمين، تهدف مبادرة "ساعة الأرض" أيضاً إلى حشد أكبر عدد ممكن من الناس ليصبحوا فاعلين من أجل البيئة لمدة 60 دقيقة؛ حيث ينصح الصندوق بتنظيم حملات لجمع القمامة، أو زراعة خضروات، أو حتى استغلال الوقت للهدوء والتأمل.