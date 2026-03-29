عضو اتحاد الكرة: هيثم حسن مصري أصيل ويقضي إجازته في شبرا

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في إسبانيا، أن هيثم حسن، لاعب المنتخب المنضم حديثًا رغم امتلاكه جنسيات أخرى، اختار تمثيل مصر بحب، وأن اللاعب دائما ما يزور مصر ويقضي إجازته فيها.

وانتصر المنتخب الوطني المصري على نظيره السعودي بنتيجة 4-0، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين أمس، الجمعة، استعدادا لكأس العالم 2026، قبل أن تسافر بعثة المنتخب اليوم إلى إسبانيا استعدادا لمواجهتها وديا يوم الثلاثاء المقبل، 31 مارس الجاري.

وقال مصطفى أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «هيثم حسن عندما يزور مصر يقضي إجازته في شبرا مع عائلته التي تسكن هناك، فهو مصري أصيل ويحب هذا البلد، ويذهب إلى عائلة والدته في مصر الجديدة».

وشارك هيثم حسن في الشوط الثاني أمام منتخب السعودية في ظهوره الأول في المواجهة التي انتهت بفوز الفراعنة برباعية دون رد.