مقتل اثنين من الشرطة العراقية وإصابة 5 آخرين في قصف إسرائيلي-أمريكي بمحافظة نينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن مقتل اثنين من منتسبيها، في قصف إسرائيلي-أمريكي استهدف مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية: "تنعى وزارة الداخلية اثنين من أبطالها ، اللذين طالتهما يد العدوان الإسرائيلي-الأمريكي الغادر، في استهداف آثم لنقطة تابعة لفوج طوارئ الشرطة الأول بالقرب من الجسر الثالث في الجانب الأيمن لمدينة الموصل؛ مما أسفر عن استشهاد العقيد عمر محمود خلف إسماعيل، آمر فوج طوارئ الشرطة الأول، والشرطي رافع عبد الله أحمد، المنسوب إلى قسم شرطة أم الربعين/ مركز شرطة موصل الجديدة".

وأوضح البيان أن القصف أسفر عن إصابة 5 آخرين وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إسعاف زملائهم الجرحى.

وتابع البيان أن "هذا الاستهداف هو دليل على خسة العدوان الذي لا يفرق بين واجب أمني ومهمة إنسانية".