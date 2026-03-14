وول ستريت جورنال: رئيس الأركان الأمريكي حذر ترامب من أزمة مضيق هرمز قبل إعلان الهجوم على إيران

حذّر رئيس أركان الجيش الأمريكي، دان كين، الرئيس دونالد ترامب قبل إعلان الحرب من أن أي هجوم على إيران قد يدفعها إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، بحسب شبكة "يافا" الإخبارية الفلسطينية.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، أشار كين خلال إحاطات عدة إلى احتمال زرع إيران ألغامًا بحرية ونشر صواريخ وطائرات مسيّرة في المنطقة، فيما كان ترامب على دراية بالمخاطر لكنه قرر المضي في الحرب.

قال ترامب، الذي شن الحرب على إيران بناءً على ثقة كبيرة في قدرة الجيش الأمريكي على تحقيق نصر ساحق وسريع، لشعبه إن طهران ستستسلم قبل أن تتمكن من إغلاق مضيق هرمز، وحتى لو حاولت القيام بذلك، فإن الجيش الأمريكي سيكون قادراً على التعامل مع الأمر.

بعد مرور أسبوعين على اندلاع الحرب، ترفض القيادة الإيرانية الاستسلام، وبات مضيق هرمز يمثل أقوى ورقة ضغط لدى طهران.

فقد قامت إيران بإغلاق ممرات ناقلات النفط في المضيق ومهاجمة سفن الشحن مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. وتشن القوات الأمريكية هجمات على الزوارق الإيرانية التي تزرع الألغام البحرية وعلى المصانع التي تنتجها.

قُتل ما لا يقل عن 13 جنديًا أمريكيًا منذ بداية الحرب، وأُصيب ما لا يقل عن 140 أمريكيًا. وتُكلّف العملية الأمريكية ضد إيران مليارات الدولارات أسبوعيًا. وتخشى الولايات المتحدة من أضرار جسيمة للاقتصاد في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، وهي حرب يعارضها معظم المواطنين الأمريكيين.

أعلن البيت الأبيض أن ترامب كان يدرك مخاطر اندلاع حرب، لكنه كان مصمماً على القضاء على التهديد الأمني الذي تشكله إيران.

قبل إصدار الأمر بالعملية، ناقش ترامب ومستشاروه إمكانية إجبار إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، واستخدام البحرية الأمريكية لمرافقة ناقلات النفط عبر هذا المضيق الاستراتيجي.

والآن، بعد توقف حركة الملاحة في هرمز بشكل شبه كامل، يخشى البنتاغون أن تصبح أي سفينة حربية أمريكية ترافق ناقلة نفط هدفاً للهجوم، ما لم تدمر الولايات المتحدة السفن الإيرانية وأنظمة الأسلحة المستخدمة للدفاع عن السواحل الإيرانية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ.

ويقول منتقدو ترامب إن إغلاق مضيق هرمز - وما نتج عنه من اضطرابات اقتصادية - يعكس نقصًا في التخطيط والحكمة في الأسابيع التي سبقت الحرب.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض مستشاري ترامب الخارجيين يحثونه على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب، لكن الرئيس لا ينوي إنهاءها فورًا.

ورغم تصريح الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع بأن الحرب ضد إيران "انتهت تقريبًا" وأن الولايات المتحدة قد انتصرت فيها بالفعل، إلا أن مسؤولين عسكريين أمريكيين قالوا إن الحرب قد تستمر لبضعة أسابيع أخرى على الأقل.