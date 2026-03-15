نشأت الديهي: إسرائيل تسعى لتنفيذ عمليات ضد سواحل أمريكا لاتهام إيران وتوريط واشنطن في حرب برية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد هدد قبل نحو 38 عامًا بضرب جزيرة خرج الإيرانية، معتبرًا أنها تمثل نقطة ضغط رئيسية على طهران.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن ترامب صرّح في ذلك الوقت بأنه إذا أرادت الولايات المتحدة "إيلام إيران فعليها الإمساك بها من جزيرة خرج"، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزيرة الواقعة في الخليج العربي.

وأشار إلى أن الجزيرة شهدت مؤخرًا استهداف عدد من المنشآت فيها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، موضحًا أن إيران أعلنت أن الضربات التي طالت بعض المواقع في الجزيرة جاءت من البحرين ودبي، وهو ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وفي السياق ذاته، نقل الديهي تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني، أكد فيها احتفاظه بحق الرد على أي هجمات تستهدف الأراضي الإيرانية، وكذلك تهديده باستهداف منشآت في دول الخليج، مشيرًا إلى إمكانية ضرب ما يصل إلى عشر شركات عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا داخل دول الخليج في حال استمرار التصعيد.

ولفت إلى أن إسرائيل تسعى إلى توريط الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع إيران، عبر تنفيذ عمليات تستهدف السواحل الأمريكية والترويج لاتهام طهران بالمسؤولية عنها، بهدف دفع واشنطن إلى الدخول في حرب برية ضد إيران والعمل على إسقاط نظام المرشد.

وأكد أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية، في ظل تزايد التهديدات المتبادلة بين الأطراف المختلفة واحتمالات اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وحذر من محاولة الوقيعة بين الدولة المصرية وبين دول الخليج في ظل الحرب الحالية والهجمات الإيرانية على دول الخليج.

وقال: "إحنا نحذر من تسميم الأجواء إحنا في حالة صعبة وفي وضع استثنائي وننبه إلى المغرضين الموجودين الذين يقوموا مقام الشيطان".

وأضاف: "أنا أحذر مما يحدث وأدعو كل العقلاء ألا ينساقوا وراء شائعات مغرضة لأن ما بين الحكام لا يُعرض كله، والرئيس السيسي أكد على وقوف مصر الدولة والحكومة والإدارة الحاكمة والشعب المصري مع الأشقاء العرب في دول الخليج دون قيد أو شرط أو تفسير أو تبرير".

واختتم: " نرفض رفضا قاطعا أي هجوم على أي دولة عربية مهما كان السبب والتبرير ومهما كان من يقوم بهذا الهجوم ونحن ضد الضربات الإيرانية على دول الخليج ونحن نقف ضد هذا الإعصار ونحن نحاول مع جميع الأطراف سواء الإدارة الأمريكية أو إيران لأن ما يحدث تداعياته خطيرة".

وكشفت شبكة "ABC News" عن مصادر مطلعة أن مكتب التحقيقات الاتحادي حذر أقسام الشرطة في ولاية كاليفورنيا من احتمال قيام إيران بهجمات بمسيرات تستهدف الساحل الغربي الأمريكي.