مستشار أمين الجامعة العربية: هدف الحرب الأمريكية تجريد الدول المعادية من أسلحتها لضمان الهيمنة الإسرائيلية

تحدث اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، عن الأهداف التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكة لتحقيقها من حربها مع إيران.

وقال خلال تصريحات على برنامج "ستديو إكسترا"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن أمريكا شاركت رسميًا في الحرب عبر استخدام أسلحتها المتطورة بالإضافة لحاملات الطائرات.

ولفت إلى أهداف أمريكيا من هذه الحرب، ومنها تجريد دول المنطقة المعادية لإسرائيل من أسلحتها ليظل الاحتلال هو المهيمن فيها، مستشهدًا بأحداث العراق، واستهداف قيادات حماس بعد أحداث الـ7 من أكتوبر 2023، وغيرهم، ولافتًا إلى أن استهدافهم الحالي لإيران جاء بعد حرب الـ12 يوميًا بينها وبين إسرائيل والتي حدثت في يونيو 2025، معلقًا: "علشان تبقى كل القوى اللي دخلت مع إسرائيل في أي عمليات تكون إسرائيل هي الوحيدة المهيمنة".

وأشار إلى ظهور سردية إسرائيلية جديدة والتي ظهرت منذ أشهر، قائلًا: "في لفظ طلع جديد من 6 أو 7 شهور هنوصل في الشرق الأوسط إلى أي دولة"، ومؤكدًا: "الهدف الإسرائيلي هو تمكينها وتجريد أي قوة في المنطقة".

وأكد توافق السياسات الأمريكية الإسرائيلية في الشرق الأوسط، قائلًا: "ده يقول إن المفروض تتوسع إسرائيل، وهو يحمي هذا الموضوع"، معلقًا: "لم تلغ المخططات، المخططات بيشوف الظروف المناسبة لتفعيلها أو تأجيلها".

وتطرق إلى الهدف الأمريكي من هذه الحرب، قائلًا: "أمريكا تريد أن تأكد أنها القوة رقم 1 في العالم ولن تتنازل عن هذا الموضوع".

وأكمل أن الولايات المتحدة أساءت تقدير القوة الإيرانية، قائلًا إن المقارنات العسكرية التقليدية بين الجيشين في صالح أمريكا، ومضيفًا أن صمود الشعب الإيراني يُظهر قُدرات جديدة.

وتابع: "المقارنات العسكرية التقليدية بين الجيش الإيراني وأمريكا في صالح أمريكا تمامًا ولكّن الصمود والشعوب عندما تصمد وتتحمل هناك قدرات".

وردًا على تساؤل حول احتمالية انتصار الجيش الأمريكي إذا اجتاح إيران بريًا، استشهدًا بسوابقه، قال إن المُقارنات العسكرية تُقاس بالأعداد، ولافتًا إلى عوامل أخرى هامة وهي هل تمتلك الدولة التي تتعرض للهجوم لجيش قادر على إدارة أعمال قتالية شاملة (الأسلحة المشتركة) أم لا، بالإضافة للعقيدة الوطنية.

وأكمل: "هناك شعوب لديها إصرار في الكرامة وبالتالي لن يسمحوا بهذا الموضوع وعلشان كده هما هيفكروا مليون مرة قبل ما يقوموا بعمليات برية".

وذكر أن المُخطط العسكري للشرق الأوسط، هو استخدام القوات الجوية على نطاق واسع، موضحًا أن أمريكا وإسرائيل يدفعان نحو قيام الشعوب بإسقاط حكوماتهم، مستشهدًا باستهدافهم مدني جنوب لبنان لدفعها نحو الحرب الأهلية.