أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الجاري، إلى 826 شهيدا بينهم 106 أطفال و65 امرأة .

وقالت الوزارة، في تقرير يومي صادر عن مركز عمليات الطوارئ، إن "عدد الشهداء بلغ 826، بينهم 106 أطفال و65 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2009".

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الشهداء بين المسعفين إلى 31 مسعفا، بعد العثور على مفقودين من العاملين في القطاع الصحي تحت أنقاض مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة "برج قلاوية" بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية (جنوب).

كما لفت التقرير إلى أن 5 مستشفيات اضطرت إلى الإغلاق نتيجة الاعتداءات والتهديدات المستمرة.

وفي 2 مارس، أعلن "حزب الله" أعلن بدء استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية عقب شن واشنطن وتل أبيب على إيران في 28 فبراير الماضي، وردا على ما وصفها باعتداءات إسرائيلية متواصلة منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

وفي اليوم ذاته، وسعت إسرائيل غاراتها لتشمل الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، قبل أن تبدأ في 3 مارس توغلا بريا محدودا في الجنوب.