شهدت الحلقة 25 من مسلسل إفراج، بطولة عمرو سعد، تطورات مثيرة في قصة عباس الريس، الذي يواصل مشوار الانتقام من ابن عمه شداد- حاتم صلاح، بعدما اكتشف أنه مرتكب جريمة قتل زوجته وابنتيه، وتسبب في سجنه ظلما، ويسعى لتوريطه في أعماله المشبوهة.

تهاجم الشرطة، الحِكر وتزيد شكوك الضابط تجاه المكان ويصفه بالمشبوه، ويطلب تفتيشه جيدا، مشيرا إلى أن المكان تم إخلاؤه قريبا، ويعثر على جثة مدفونة هناك، ويتلقى شداد اتصالا من الضابط، يطلب منه الحضور لمكان الحكر.

وتكشف الحلقة، أن صديق عباس ويونس- عمر السعيد، قاما بنقل كل الصناديق التي كانت موجودة في الحِكر ومكن تزوير الفلوس إلى شقة عباس، في الوقت الذي تتواجد فيه والدته سامية- سماء إبراهيم في غرفته، وتهاجم ابنها معتقدة أنه اتخذ الحرام طريقا له، ويصارحها بأنه يخطط للإيقاع بالعصابة التي عرضته للأذى ودمرت حياته.

ويقترح عباس، على الشرطة الكشف عن الكاميرات الموجودة بالقرب من مكان الحكر، لمعرفة من وراء جريمة قتل عمه، وسط توتر شداد، ويذهبان إلى المشرحة للتعرف على جثة عليان.

ويحاول شداد، أن يجعل الشرطة تعتقد أن الأمر مجرد سرقة بالإكراه، خاصة مع اختفاء متعلقات عليان الشخصية، بينما يتحدث عباس عن احتمالية أن تكون جريمة مدبرة، ويلمح لوجود أعداء لعمه.

ويقترح عباس، عمل صدقة جارية على روح عمه، تتمثل في: مدرسة لتحفيظ القرآن ومسجد كبير، ودار أيتام، ودار مسنين وكنيسة، ويخطط لفضح قاتل عمه، بعد العثور عليه.

مسلسل إفراج قصة عمرو سعد، وسيناريو وحوار أحمد حلبة، وأحمد بكر، ومحمد فوزي، وإخراج أحمد خالد موسى، بطولة عمرو سعد، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبدالحميد، وبسنت شوقي، وصفوة، وعلاء مرسي، ودنيا ماهر، وعمر السعيد.