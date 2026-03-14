سلمى أبو ضيف تساعد كابونجا في دفن جثة زقزوق في الحلقة 9 من مسلسل عرض وطلب

تساعد هبة (سلمى أبو ضيف)، كابونجا (علي صبحي) في دفن جثة زقزوق للتخلص منها، ويطلب شوقي من هبة أن تعمل معهم في بيع الأعضاء.

يعرض مسلسل عرض وطلب، بطولة النجمة سلمى أبو ضيف، على قناة "أون" الساعة 7:00 مساءً، والإعادة الساعة 5:15 فجرًا و 2:00 ظهرًا، بالإضافة إلى منصة Watch It.

مسلسل "عرض وطلب" من بطولة سلمى أبو ضيف، وعلي صبحي، ومصطفى أبو سريع، ورحمة أحمد، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي ويناقش قضايا اجتماعية وواقعية.

وفي سياق متصل، علقت سلمى أبو ضيف، عن مشاركتها في "عرض وطلب" الذي يعرض في موسم رمضان 2026، حيث صرحت عن دورها في العمل بأنها تجسد شخصية "هبة"، وهي مدرسة يظهر في المسلسل جانبها الشخصي، مؤكدة أن الشخصية مكتوبة بشكل جيد وأن العمل يتناول فكرة الصواب والخطأ.