الدفاع القطرية: تعرض البلاد لهجوم بـ4 صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تعرض البلاد اليوم السبت لهجوم بـ4 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة من إيران.

وقالت في بيان: «نجحت قواتنا المسلحة بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة، والتصدي لـ4 صواريخ باليستية».

— وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 14, 2026

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن غارات على إيران منذ 28 فبراير الماضي، حيث أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

ومنذ الرد الإيراني الأول على الهجوم، باشرت إيران توجيه ضربات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الخليج.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، أطلقت إيران منذ أواخر فبراير أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه مواقع في سبع دول عربية.

ورغم نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الجزء الأكبر منها، فقد تسببت بعض الهجمات في أضرار طالت منشآت مدنية وبنى تحتية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، إضافة إلى وقوع إصابات بين المدنيين والمقيمين.

وكانت الإمارات من أكثر الدول تعرضًا للهجمات، تلتها الكويت والبحرين وقطر والسعودية، إلى جانب العراق والأردن وعُمان، وفق شبكة بي بي سي.