حماس تهنئ القيادة الجديدة في إيران: نعول على استمرار الدعم للقضية الفلسطينية

نشرت حركة حماس، رسالة رسمية موجهة إلى القيادة الإيرانية، عبّرت فيها عن تهنئتها بتولي القيادة الجديدة في إيران مهامها، مؤكدة ثقتها بقدرة طهران على تجاوز التحديات الراهنة والاستمرار في دعم قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وجاء في الرسالة أن قيادة حركة حماس تابعت التطورات السياسية في إيران، مشيدة بما وصفته بقدرة الدولة الإيرانية على إدارة عملية انتقال السلطة بصورة منظمة رغم الظروف الإقليمية المعقدة.

كما أكدت الحركة ثقتها في استمرار استقرار النظام السياسي الإيراني.

وأشارت الرسالة إلى أن الحركة تعوّل على استمرار الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذا الدعم كان حاضرًا خلال العقود الماضية في مختلف المجالات السياسية والإنسانية.

وتضمنت الرسالة تعزية في وفاة شخصية إيرانية بارزة، حيث أعربت الحركة عن تضامنها مع الشعب الإيراني، مؤكدة أن مسيرة «التضحية والدفاع عن القضايا المشتركة» ستستمر، بحسب ما ورد في نص البيان.

وشددت الحركة على تمسكها بموقفها تجاه الصراع مع إسرائيل، معتبرة أن «معركة طوفان الأقصى» تمثل محطة مهمة في مسار الصراع، مؤكدة استمرار دعمها للشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه.

وحملت الرسالة توقيع رئيس المجلس القيادي للحركة، محمد درويش، وجاء تاريخها يوم الجمعة.