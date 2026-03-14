فنزيلا: إعادة فتح السفارة الأمريكية بعد 7 سنوات من إغلاقها

رُفع العلم الأمريكي، اليوم السبت، فوق مبنى السفارة الأمريكية في فنزويلا للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تعكس التحول الأخير في العلاقات بين البلدين عقب القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو على يد القوات الأمريكية في يناير.

ويأتي إعادة فتح السفارة بعد عدة تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم فيها خليفة مادورو، الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، التي سعت إلى إبقاء باب المفاوضات مفتوحا مع الحكومة الأمريكية.

وقالت بعثة السفارة الأمريكية، في بيان نشرته عبر قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن العلم رُفع "بعد سبع سنوات بالضبط من إنزاله".

وأثارت إعادة فتح السفارة الأمريكية اهتماما فوريا بين السكان المحليين.

وقالت المقيمة في كاراكاس لوس فيرونيكا لوبيز: "إنه أمر جيد حقا، يا لها من فرحة. يجب أن تعود دول أخرى أيضا، فهذا ما نحتاجه، التقدم والمضي قدما بعلاقات جيدة مع بقية العالم كما ينبغي".

بدوره، أشار أليساندرو دي بينيديتو، وهو من سكان المدينة، إلى الأجواء الإيجابية بين الحاضرين، قائلا: "وجدت كثيرين هنا مندهشين وسعداء لأنهم رفعوا اليوم العلم الأمريكي فوق السفارة. هذا أمر إيجابي، إنه خطوة أخرى إلى الأمام".

ورغم هذه المبادرة، لا تزال قطاعات واسعة من المجتمع الفنزويلي والمؤسسة السياسية تنتقد ترامب وقراره الإطاحة بمادورو بالقوة وسجنه في نيويورك مع زوجته، فضلا عن تنامي النفوذ الأمريكي في قطاع النفط في البلاد.