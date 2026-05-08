بنزيما يقود هجوم الهلال في نهائي كأس الملك

اختار الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الخلود مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويعود الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق للتشكيل الأساسي للهلال، بعدما كان قد حل بديلا في المباراة الماضية ضد الخليج في الدوري.

وفيما يلي تشكيل الهلال:-

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ناصر الدوسري – حسان تمبكتي – متعب الحربي – ثيو هيرنانديز

الوسط: روبن نيفيز – محمد كنو – سيرجي سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – بنزيما

وعلى مقاعد البدلاء يبقى كل من محمد اليامي – أحمد أبو راسين – يوسف أكتشيشيك – علي لاجامي – مراد هوساوي – عبدالكريم دارسي – سلطان مندش – سايمون بوابري – ماركوس ليوناردو – محمد مباي.

أما تشكيل الخلود فيضم كل من: - كوزاني – رمزي – إدجارس – بيناس – جيومبر – باكلي – ندورام – هتان – العليوة – إيكر – إنريكي

وعلى مقاعد البدلاء كل من: الشمري – راشد – سلطان – الأسمري – جمعان – الدوسري – راكان – السفري – بيري – صوعان – قوقا – عدي.