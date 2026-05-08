رئيس الطائفة الإنجيلية: تراجع أعداد المسيحيين في 4 دول عربية بسبب الحروب

قال القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن المسيحيين في العراق تعرضوا خلال السنوات الماضية لـ"حالة من القهر" بسبب التدخلات الأجنبية والغربية ما أدى إلى تراجع أعدادهم بشكل كبير.

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن أعداد المسيحيين في العراق انخفضت من نحو مليون ونصف المليون إلى ما يقارب 300 ألف، نتيجة الهجرة والقتل على أساس الهوية.

وأشار إلى أن هذا التراجع تزامن مع تداعيات ما بعد التدخل الأمريكي في العراق، وما تبعه من اضطرابات أمنية وسياسية خلال الـ 15 عامًا الماضية.

وأضاف أن الوضع ذاته تكرر في سوريا، حيث تراجع عدد المسيحيين من نحو مليون ونصف إلى حوالي 300 ألف، بفعل الصراعات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد، وأشار إلى أن كلًا من العراق وسوريا واجها تدهورًا كبيرًا في الوجود المسيحي.

وفيما يتعلق بـلبنان، قال إن البلاد شهدت تطورات وصفها بـ"المزعجة"، أدت إلى تراجع نسبي في الحضور المسيحي، مشيرًا إلى تأثيرات سياسية وأمنية، من بينها دور حزب الله، بما انعكس على التوازنات الداخلية.

أما في القدس وفلسطين، فأوضح أن المسيحيين العرب يواجهون تحديات مرتبطة بتناقص أعدادهم، حيث أصبحوا يشكلون أقل من 1% من إجمالي السكان، واختتم بالإشارة إلى أن أوضاع المسيحيين في هذه الدول الأربع لم تشهد، خلال الـ 15 أو الـ 20 سنة الماضية، مسارًا مشرقًا.