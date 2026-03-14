قطر تستنكر بشدة الهجوم على قنصلية الإمارات في كردستان العراق

أستنكرت دولة قطر، بشدة الهجوم الذي استهدف للمرة الثانية القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق، واعتبرته عملا مرفوضا يشكل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويعد تصعيدا خطيرا يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي ويقوّض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دوليا، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجددت الوزارة، "موقف دولة قطر الثابت الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوض الأمن والاستقرار".

وأكدت تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيقة والمنطقة.