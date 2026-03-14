العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، أمرا ملكيا باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون لتكون متخصصة في مجالات الثقافة والفنون تحت إشراف وزارة الثقافة.

وتشير المعلومات، إلى أن الأمر الملكي يقضي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون، وفقًا لنظامها الخاص، ومقرها مدينة الرياض؛ لتكون جامعة متخصصة في مجالات الثقافة والفنون.

ويأتي تأسيس جامعة الرياض للفنون امتدادا لما توليه القيادة السعودية من عنايةٍ واهتمامٍ بتطوير القطاع الثقافي، وتعزيز منظومة التعليم المتخصص في مجالات الثقافة والفنون، بما يعد الكفاءات الوطنية في التخصصات الإبداعية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تدعم الحِراك الثقافي وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة ،وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم السبت

إلى ذلك، ستكون جامعة الرياض للفنون مؤسسة تعليمية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، إذ تقدم برامج أكاديمية متخصصة في عددٍ من مجالات الثقافة والفنون، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم الفني والثقافي، ويؤهل الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير القطاعات الثقافية والإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تضمن الأمر الملكي، تفويض الأمير بدر بن فرحان، وزير الثقافة السعودي بممارسة اختصاصات مجلس أمناء الجامعة إلى حين تشكيله وفقًا لنظامها الأساسي، وذلك بما يكفل استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لبدء أعمال الجامعة وتمكينها من أداء مهامها الأكاديمية والتعليمية.

ويُنتظر أن تسهم الجامعة في بناء منظومةٍ تعليمية متقدمة قائمة على الشراكات الأكاديمية مع عددٍ من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة؛ بما يعزز تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير البرامج التعليمية، ويدعم مكانة المملكة بوصفها مركزًا ثقافيًا وإبداعيًا في المنطقة.