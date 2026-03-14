القناة 12 العبرية: إسرائيل تدرس مقترحا فرنسيا لإنهاء الحرب مع حزب الله

أفاد إعلام عبري، السبت، بأن إسرائيل تدرس مقترحا فرنسيا لإنهاء الحرب مع "حزب الله" في لبنان.

وقالت القناة "12" العبرية الخاصة، إن فرنسا "بلورت مقترحًا لإنهاء الحرب الدائرة في لبنان بين تل أبيب وحزب الله، يتضمن خطوة غير مسبوقة تتمثل في اعتراف لبناني بإسرائيل، في إطار مساعٍ دولية لوقف التصعيد على الجبهة الشمالية".

ونقلت القناة عن 3 مصادر إسرائيلية مطلعة قولهم إن تل أبيب وواشنطن "تدرسان المقترح الفرنسي الذي يتضمن وفق ادعائهم اعتراف بيروت رسميا بإسرائيل".

وادعت المصادر أن الاتفاق "قد يفتح الطريق أمام وقف التصعيد العسكري، ومنع احتلال إسرائيلي طويل الأمد لمناطق واسعة في جنوب لبنان".

وبحسب المصادر، "ينص المقترح على إطلاق مفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية فرنسا والولايات المتحدة، تبدأ على مستوى دبلوماسي رفيع بهدف التوصل خلال شهر إلى إعلان سياسي يتضمن اعتراف بيروت بإسرائيل، يشكل أساسًا لاتفاق أوسع".

كما يتضمن المقترح "إعادة انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية خلال شهر من المناطق التي سيطرت عليها منذ اندلاع الحرب الحالية، إلى جانب إعادة التأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701".

وأشارت المصادر، إلى أن الخطة الفرنسية "تتضمن أيضًا التزام الحكومة اللبنانية بمنع أي هجمات ضد إسرائيل انطلاقًا من أراضيها، والعمل على تنفيذ خطة لنزع سلاح حزب الله ومنع نشاطه العسكري داخل لبنان".

وفي حال التوصل إلى اتفاق، وفق المصادر، "من المتوقع توقيع تفاهم خلال نحو شهرين ينهي حالة الحرب بين البلدين، ويشمل ترتيبات أمنية على الحدود، مع دور لقوات اليونيفيل (القوة الأممية المؤقتة بلبنان) وآلية رقابة تقودها الولايات المتحدة لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة أي خروقات".

وفي 2 مارس الجاري، أعلن "حزب الله" بدء استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية عقب شن واشنطن وتل أبيب على إيران في 28 فبراير الماضي، وردا على ما وصفها باعتداءات إسرائيلية متواصلة منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

وفي اليوم ذاته، وسعت إسرائيل غاراتها لتشمل الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، قبل أن تبدأ في 3 مارس توغلا بريا محدودا في الجنوب.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" الساري منذ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود

ويمتد الصراع الإسرائيلي اللبناني منذ عام 1978 عندما قام الجيش الإسرائيلي بغزو جنوب لبنان لغرض مطاردة المقاتلين الفلسطينيين كعملية انتقامية لهجوم فلسطيني على حافلة ركاب إسرائيلية في تل أبيب ادت إلى مقتل 35 إسرائيليا ولكن الأزمة في حينه انتهت بتدخل مجلس الأمن وانسحاب إسرائيل.