الكويت تستنكر هجوما جديدا على قنصلية الإمارات بكردستان العراق

جددت الكويت، إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الجديد الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق، للمرة الثانية خلال أسبوع، والذي أدى إلى إصابة عدد من عناصر الأمن وألحق أضراراً بالمبنى.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

وكررت الوزارة رفض دولة الكويت لتلك الاعتداءات المستمرة وتعرب عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمن بعثاتها الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها.

بيان صادر عن وزارة الخارجية

السبت 14 مارس 2026



وسبق أن أدانت دولة الإمارات «الهجوم الإرهابي» بطائرة مسيّرة الذي استهدف القنصلية العامة للدولة في إقليم كردستان العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، في حادثة أسفرت عن إصابة عنصرين من أفراد الأمن، وإلحاق أضرار بمبنى القنصلية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالبت الإمارات حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسببين، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.