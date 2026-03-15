ترامب: على الدول المستفيدة من نفط مضيق هرمز أن تتولى تأمينه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الدول التي تتزود بالنفط عبر مضيق هرمز ينبغي أن تتولى تأمين هذا الممر البحري.

جاء ذلك في منشور له عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" السبت، حيث تطرق فيه إلى كيفية ضمان أمن مضيق هرمز الذي يُنقل عبره جزء مهم من نفط العالم.

وادعى ترامب أن "الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا واقتصاديا ومن كل الجوانب الأخرى، وتركتها مدمرة بالكامل".

وأضاف ترامب: "على الدول التي تتزود بالنفط عبر مضيق هرمز أن تؤمّن هذا الممر".

ووعد هذه الدول بأن الولايات المتحدة ستقدم لها "مساعدة كبيرة"، على حد قوله.

وأوضح أن "الولايات المتحدة ستعمل كذلك بالتنسيق مع هذه الدول لضمان سير كل شيء بسرعة وسلاسة وبشكل جيد".

واعتبر ترامب، أن هذه العملية كان ينبغي أن تكون منذ البداية جهدا جماعيا، لكنها "ستكون كذلك من الآن فصاعدا".

ورأى أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه ستجمع العالم على "قاسم مشترك من الانسجام والأمن والسلام الدائم".

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفينة تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي إلى أنحاء العالم.

ومنذ 28 فبراير الفائت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.