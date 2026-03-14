سي إن إن: السفارة الأمريكية في بغداد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيّرتين

قال مسؤول أمني لشبكة «سي إن إن» الأمريكية إن طائرتين مسيّرتين استهدفتا السفارة الأمريكية في بغداد، فيما لا تزال المعلومات غير واضحة بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وأضاف المسؤول أن الهجوم وقع، السبت، بينما أظهر مقطع فيديو حددت «سي إن إن» موقعه تصاعد دخان واندلاع نيران صغيرة من مبنى في محيط مجمع السفارة داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية.

وذكرت الشبكة أنها تواصلت مع السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية والبيت الأبيض والقيادة المركزية الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحادث.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن مقذوفًا أو صاروخًا أصاب مهبط طائرات داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، مع تصاعد أعمدة دخان من الموقع، دون إعلان فوري عن خسائر بشرية أو أضرار مؤكدة.