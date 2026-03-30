الخارجية الكويتية تستدعي القائم بأعمال سفير العراق بسبب هجمات مسلحة

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بالسفير عزيز رحيم الديحاني نائب وزير الخارجية بالوكالة، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى الكويت . زيد عباس شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج، للمرة الثانية، على إثر استمرار الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة عراقية واستهدفت الأراضي الكويتية.

وأكد نائب الوزير بالوكالة، بحسب بيان للوزارة، أن شن هجمات مسلحة على دولة الكويت تستخدم فيها أراضي جمهورية العراق هو عدوان على دولة الكويت واعتداء على سيادتها وانتهاك لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على رفضها لهذه الاعتداءات الخطيرة، مطالباً الحكومة العراقية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد المعتدين، لردعهم عن هذه الممارسات.

كما جدد التأكيد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمشروعة للتصدي لهذه الاعتداءات التي تهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وسبق أن أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة التي استهدفت معسكراً للقوات المسلحة ومحطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بدولة الكويت الشقيقة، ما أسفر عن وقوع مصابين من القوات المسلحة الكويتية، وتعرب عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر أن هذه الاعتداءات المرفوضة وغير المبررة تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وخرقاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن الإقليميين في هذا الظرف الدقيق.

وشددت على تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت وسائر الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها دولة الكويت الشقيقة لحماية أمنها القومي، وصون سيادتها، وسلامة أراضيها، ومقدرات شعبها.



