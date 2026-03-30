وزير الخارجية الإيراني: أي عمل استفزازي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد الأمور

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والتداعيات الأمنية والاقتصادية للحرب.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، قال عراقجي، إن أي عمل استفزازي في مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد الأمور.

وجدد التأكيد أن العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران هو «المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في مضيق هرمز».

وأشار إلى أن المضيق مغلق أمام سفن الأطراف المتورطة في العدوان العسكري على إيران، قائلًا إن «القرار اتُخذ استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، ومنعًا لاستغلال المعتدين المضيق في شن هجمات غير مشروعة ضد إيران».

ولفت إلى السماح بمرور سفن الدول الأخرى عبر المضيق، بالتنسيق مع السلطات الإيرانية المختصة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ‌سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن سوق النفط العالمي تتمتع ⁠بإمدادات كافية، مع زيادة السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف بيسنت، في مقابلة أجرتها معه قناة ‌«فوكس ⁠نيوز»: «بمرور الوقت، ستفرض الولايات المتحدة سيطرتها على المضيق ⁠وستكون هناك حرية ملاحة، سواء كان ⁠ذلك من خلال مرافقة أمريكية ⁠أو مرافقة متعددة الجنسيات».

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحراز تقدم كبير في المناقشات مع ما وصفه بـ«نظام جديد أكثر عقلانية» في إيران، ملوحا مجددا بتفجير محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وتدمير جزيرة خرج إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا وفتح مضيق هرمز.

وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، قال ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية تُجري مناقشات جادة مع نظام جديد، وأكثر عقلانية، لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران.

وأضاف ترامب: «لقد تحقق تقدم كبير، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا لأي سبب كان، وهو ما سيحدث على الأرجح، وإذا لم يُفتح مضيق هرمز فورا للأعمال، فإننا سنُنهي إقامتنا اللطيفة في إيران بتفجير وتدمير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج تدميرا كاملا وربما جميع محطات تحلية المياه أيضا».

وتابع: «وهي منشآت تعمدنا حتى الآن ألا نمسّها وسيكون ذلك انتقاما لجنودنا الكثيرين، وغيرهم، الذين ذبحتهم وقتلتهم إيران خلال عهد الإرهاب، الذي استمر 47 عاما في ظل النظام القديم».

ويُعد مضيق هرمز أهم ممر بحري للطاقة عالميا، حيث يمر عبره أكثر من خُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية، مما يجعله نقطة استراتيجية حساسة تربط الخليج العربي بالمحيط الهندي.

ويربط المضيق، الواقع بين سلطنة عُمان وإيران، الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويتميز بعمقه واتساعه الكافيين لاستيعاب أكبر ناقلات النفط الخام في العالم، ويُعد من أهم الممرات المائية الحيوية لنقل النفط، وتتدفق كميات هائلة من النفط عبر المضيق، ولا توجد سوى خيارات قليلة لتصريف النفط منه في حال إغلاقه.



