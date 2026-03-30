يونيفيل تعلن مقتل 2 من عناصرها في انفجار مجهول المصدر جنوبي لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من عناصرها بانفجار "مجهول المصدر" في جنوب لبنان، غداة مقتل عنصر ثالث بانفجار مقذوف قرب الحدود مع اسرائيل.

وقالت القوة في بيان: "قُتل جنديان من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل اليوم في حادث مأسوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان. وأُصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح".

وأضافت أن هذا هو الحادث المميت الثاني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأعلنت بدء تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اللبناني، استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط إصابتُه متوسطة، نتيجة اعتداء إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور.

وقال الجيش في بيان: «يأتي هذا الاعتداء في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وما ينتج عنه من سقوط شهداء وجرحى بين العسكريين والمدنيين».

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة حزب الله، منذ 28 فبراير الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.



