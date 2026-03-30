واصلت أسعار الذهب الارتفاع في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 25 جنيها إضافيا، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 7125 جنيها، مقارنة بـ 7100 جنيه في منتصف تعاملات اليوم.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت بقيمة 200 جنيه خلال تعاملات اليوم ليصل إجمالي الارتفاع إلى 225 جنيها حتى الآن، وذلك نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار ليتجاوز مستوى 54 جنيها، وصعود سعر المعدن الأصفر فى الأسواق العالمية.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار على المنصة، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل 6107 جنيهات، وارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 8142 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 200 جنيه ليصل إلى 57000 جنيه، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وفى الأسواق العالمية، ارتفع الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار لكن عوامل أخرى حدت من المكاسب منها الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي زاد مخاوف التضخم وقلص توقعات خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي ‌الأمريكي هذا العام.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4528.74 دولار للأوقية، بعد انخفاضه بنحو 1% في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.7% إلى 4556.70 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وكان ⁠الذهب قد انخفض بأكثر من 14% حتى الآن هذا الشهر، مسجلا أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2008، تحت ضغط الدولار الذي ارتفع بأكثر من 2% منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران ⁠في 28 فبراير، بينما ارتفع بنحو 5% حتى الآن في هذا الربع.