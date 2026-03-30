الحرس الوطني الكويتي: إسقاط مسيرة و4 طائرات درون في مواقع مسئوليتنا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي جدعان فاضل جدعان، أن قوة الواجب تمكنت من إسقاط مسيرة و4 طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.

وقال المتحدث في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

ودعا الجميع ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

الحرس الوطني: إسقاط مسيرة و4 طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى ( قوة الواجب ) تأمينها



أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د. جدعان فاضل جدعان ان ( قوة الواجب ) تمكنت من إسقاط مسيرة و4 طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.