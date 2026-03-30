أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان في جدة جهود خفض التصعيد

بحث أمير دولة قطر تميم بن حمد، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع، الذي عقد في مدينة جدة اليوم، الجهود المبذولة لاحتواء التوترات في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإيراني، وما يفرضه من تحديات على أمن واستقرار المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تداعياته على إمدادات الطاقة العالمية واستقرار أسواقها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف المستجدات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين.

— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) March 30, 2026

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.