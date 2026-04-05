تركيا تعلن تحييد ذخيرة باليستية دخلت أجواءها من إيران

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي، تم تحييدها من قبل قطع الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو المتمركزة في شرق البحر المتوسط.

وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية، الاثنين: "تُتخذ جميع التدابير اللازمة بحزم ودون تردد ضد أي تهديد يوجه إلى أراضينا أو مجالنا الجوي".

وأكدت الدفاع التركية في بيانها إلى أنهم "يتابعون التطورات في المنطقة عن كثب، مع إعطاء الأولوية للأمن القومي التركي".

وفي 13 مارس الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" المنتشرة بشرق المتوسط، ذخيرة باليستية هي الثالثة من نوعها أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران ورد الأخيرة.