الجيش اللبناني: استشهاد عسكري وإصابة 5 إثر اعتداء إسرائيلي مباشر

أعلن الجيش اللبناني، استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط إصابتُه متوسطة، نتيجة اعتداء إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور.

بتاريخ ٣٠ / ٣ /٢٠٢٦، استشهد عسكري وأصيب خمسة آخرون بينهم ضابط إصابتُه متوسطة، نتيجة اعتداء إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور.

يأتي هذا الاعتداء في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وما ينتج عنه من سقوط شهداء وجرحى بين العسكريين والمدنيين.… pic.twitter.com/GNMsdJqMqA — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 30, 2026

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة حزب الله، منذ 28 فبراير الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.