الإثنين 30 مارس 2026 6:34 م القاهرة
الجيش اللبناني: استشهاد عسكري وإصابة 5 إثر اعتداء إسرائيلي مباشر


نشر في: الإثنين 30 مارس 2026 - 5:36 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مارس 2026 - 5:37 م

أعلن الجيش اللبناني، استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط إصابتُه متوسطة، نتيجة اعتداء إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور.

وقال الجيش في بيان: «يأتي هذا الاعتداء في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وما ينتج عنه من سقوط شهداء وجرحى بين العسكريين والمدنيين».

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة حزب الله، منذ 28 فبراير الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

