الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستيلاء على أرض زراعية في الفيوم

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بمقطعي فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء شخص قيام آخر بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية مملوكة له، بمساعدة شقيقه «ضابط شرطة» بمحافظة الفيوم.

وتبين من فحص الفيديو عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود نزاع قضائي حول قطعة أرض زراعية مساحتها 3 أفدنة، كائنة بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، بين طرف أول (شخصين) وطرف ثانٍ (5 أشخاص من بينهم الشاكي، واثنان منهم لهما معلومات جنائية)، وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.

وتبين أنه خلال عامي 2023 و2024، صدر حكم قضائي بتمكين أحد أفراد الطرف الأول من قطعة الأرض المشار إليها، حيث تم تسليمه مساحة 2 فدان منها، بينما لم ترد الصيغة التنفيذية للجزء المتبقي.

وبتاريخ 1/7/2025، قامت إحدى الجمعيات التأمينية التابعة لضباط الشرطة بالفيوم بشراء مساحة الـ2 فدان من الطرف الأول دون استلامها، ثم أعادت بيعها لأحد الأشخاص.

وفي 24 من الشهر الجاري، وأثناء قيام الطرف الأول بتسليم قطعة الأرض للمشتري الجديد، قام أفراد من الطرف الثاني بالتعدي عليهم ومنعهم من إتمام التسليم، كما قام أحدهم بتصوير مقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للتأثير على الأجهزة الأمنية ومنعها من اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تبين عدم تدخل شقيق المشكو في حقه في تلك الخلافات.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



