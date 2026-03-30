جيش الاحتلال يزعم: هاجمنا موقعا للدفاع الجوي أُقيم قرب بحر قزوين

زعم جيش الاحتلال، أنه هاجم موقعًا للدفاع الجوي أُقيم قرب بحر قزوين على بُعد أكثر من 1,600 كيلومتر.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه يواصل توسيع تفوقه الجوي إلى مناطق إضافية في أنحاء إيران، وأضاف: «في إطار موجات الغارات التي انجزت يوم أمس هاجم سلاح الجو موقعًا نُصبت فيه منظومات دفاع جوي تابعة للنظام الإيراني بالقرب من بحر قزوين في شمال إيران».

وتابع: «تم تمويه الموقع داخل منطقة وعرة، على بُعد أكثر من 1,600 كيلومتر من إسرائيل».

واستكمل: «شكّلت منظومات الدفاع التي تم استهدافها في الموقع تهديدًا لطائرات سلاح الجو حيث يعزز استهدافها الحفاظ على التفوق الجوي لسلاح الجو بل وتوسيعه في أجواء إيران».