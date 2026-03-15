قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مشكلة حقيقية تتطلب تدخل الرقابة، مناشدا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات وإصدار قرارات ضد أي شخص «يتلاعب في قوت الناس، أو يتاجر بهم».

وشدد خلال برنامج «على مسئوليتي» على ضرورة محاسبة من يقومون باحتكار السلع أو حبسها عن التداول أو رفع أسعارها، لافتا إلى أن هناك بعض التجار الذين رفعوا الأسعار بـ «أرقام رهيبة في يوم وليلة»، معقبا: «أرقام مش عايز أقولها، علشان محدش يتخض».

وكشف عن رفع بعض التجار الأسعار 25%، على سلع محجوزة مسبقا، رغم تواجدها لديهم لم تأت من الميناء، أو عبر الطائرات.

وأوضح أن الهدف من الزيادات تحقيق «مكاسب أكثر وافتعال الأزمات»، موضحا أن المنتجات تم شراؤها بالسعر القديم، ولا يوجد مبرر لزيادتها بنسب تتراوح بين 10% لـ 30%.

ونوه أن أسعار «بعض السيارات زادت 80 و100 ألف جنيه»، متسائلا: «ليه؟! حد يقول لي! العربيات موجودة في المعرض ليه تزيد لازم حد يفهمنا!»، مؤكدا أن التاجر كسبان في كل الأحوال ولم يدفع الزيادة بالدولار اليوم.

وتطرق إلى تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بادعاء تدمير قدرات إيران العسكرية ومنعها من إطلاق الصواريخ، موضحا أن الصواريخ لا تزال تضرب حتى الآن.

وأشار إلى تراجع ترامب عن وعوده بحماية مضيق هرمز، ومطالبة الدول بتأمين سفنها بنفسها، متسائلا عن دلالات هذا الموقف والوجهة التي تمضي إليها المنطقة.