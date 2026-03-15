دوي انفجارات قوية في العاصمة البحرينية المنامة

دوّت انفجارات فوق المنامة في وقت مبكر من صباح الأحد، فيما تواصل إيران ضرباتها عبر الخليج ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت البحرين إنها اعترضت 125 صاروخا و203 طائرات مسيّرة منذ بدأت إيران هجماتها التي أسفرت عن مقتل شخصين في المملكة و24 آخرين في دول خليجية مجاورة.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن غارات على إيران منذ 28 فبراير الماضي، حيث أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

ومنذ الرد الإيراني الأول على الهجوم، باشرت إيران توجيه ضربات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الخليج.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، أطلقت إيران منذ أواخر فبراير أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه مواقع في سبع دول عربية.

ورغم نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الجزء الأكبر منها، فقد تسببت بعض الهجمات في أضرار طالت منشآت مدنية وبنى تحتية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، إضافة إلى وقوع إصابات بين المدنيين والمقيمين.

وكانت الإمارات من أكثر الدول تعرضًا للهجمات، تلتها الكويت والبحرين وقطر والسعودية، إلى جانب العراق والأردن وعُمان، وفق شبكة بي بي سي.