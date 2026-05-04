حكومة الفجيرة بالإمارات: 3 إصابات في اعتداء إيراني على منطقة صناعات بترولية

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات، تسجيل ثلاث إصابات في اعتداء إيراني على منطقة صناعات بترولية.

وقال المكتب في بيان: «في إطار المتابعة المستمرة للاعتداء الإيراني الذي تم الإبلاغ عنه سابقًا في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، تعلن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة عن إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية بإصابات متوسطة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم».

وأضاف: «تهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة».

وفي وقت سابق، أعربت دولة الإمارات، الاثنين، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا، وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقًا للقانون الدولي.

كما أكدت أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فورًا، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.