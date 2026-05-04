تسنيم: قراصنة إيرانيون يستولون على بيانات 400 ضابط أمريكي بالخليج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مجموعة قرصنة إلكترونية اسمها "حنظلة" استولت على بيانات 400 ضابط يعملون في البحرية الأمريكية.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية أن المجموعة نشرت معلومات تعود لهؤلاء الضباط، مشيرة إلى أن البيانات تم الحصول عليها من إحدى القواعد الأمريكية في الخليج.

وأضافت أن الضباط الذين تم تسريب معلوماتهم يواصلون حاليا مهامهم في منطقة الخليج.

وبحسب الوكالة، تم إرسال رسائل نصية إلى هواتف الضباط تتضمن عبارة "اخترتم الموت المبكر باختياركم طريق الغرور والعدوان".

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات انتقامية قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

ونفذت إيران أيضا هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.