انتهت الفنانة نيللي كريم، مساء اليوم، من تصوير مسلسل «على قد الحب» داخل الديكور الخاص بشقة بطلة العمل، وذلك بعد فترة تصوير استمرت لعدة أشهر.

وسادت أجواء من الفرحة والارتياح بين فريق العمل عقب انتهاء التصوير، خاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان، حيث حرص أبطال المسلسل على التقاط الصور التذكارية احتفالًا بانتهاء التصوير.

وحضر الاحتفال بنهاية التصوير كل من نيللي كريم، وشريف سلامة، وصفاء الطوخي، إلى جانب عدد من فريق العمل.

وتدور أحداث مسلسل «على قد الحب» حول مريم، وهي مصممة مجوهرات ناجحة تواجه أزمة نفسية وذكريات مؤلمة بعد وفاة والدتها، لتتشابك حياتها المهنية مع قصة حب معقدة مع شيف شاب، وسط صراعات عائلية واتهامات بالخيانة، وأوهام نفسية تؤثر على استقرارها المهني والعاطفي.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد.