نهضة بركان يتعادل مع الهلال في ذهاب ربع دوري أبطال أفريقيا

تعادل نادي نهضة بركان المغربي مع ضيفه، الهلال السوداني بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، صباح اليوم، الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على الملعب البلدي ببركان في المغرب، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب الهلال السوداني.

وتمكن فريق الهلال السوداني من تسجيل هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 13، عن طريق اللاعب، عبد الرزاق عمر، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 95، حصل فريق نهضة بركان على ركلة جزاء، مصحوبة ببطاقة حمراء للاعب الهلال السوداني، ستيفن إيبويلا، ليسجلها اللاعب، منير شويعر، ويعلن عن التعادل للفريق المغربي.

ومن المُقرر، أن يواجه نادي الهلال السوداني فريق نهضة بركان في السادسة مساء يوم الأحد 22 مارس الجاري، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.