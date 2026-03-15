حكومة دبي: الأصوات المسموعة بمنطقتي المارينا والصفوح ناتجة عن عمليات اعتراض جوي ناجح

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتنفيذ عمليات اعتراضات جوية ناجحة من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

وقال المكتب في بيان، فجر الأحد: «تؤكد الجهات المختصة في دبي أن الأصوات التي سُمعت في منطقتي المارينا والصفوح ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة نفذتها أنظمة الدفاع الجوي».

تؤكد الجهات المختصة في دبي أن الأصوات التي سُمعت في منطقتي المارينا والصفوح ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة نفذتها أنظمة الدفاع الجوي. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 14, 2026

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن غارات على إيران منذ 28 فبراير الماضي، حيث أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

ومنذ الرد الإيراني الأول على الهجوم، باشرت إيران توجيه ضربات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول الخليج.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، أطلقت إيران منذ أواخر فبراير أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه مواقع في سبع دول عربية.

ورغم نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الجزء الأكبر منها، فقد تسببت بعض الهجمات في أضرار طالت منشآت مدنية وبنى تحتية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، إضافة إلى وقوع إصابات بين المدنيين والمقيمين.

وكانت الإمارات من أكثر الدول تعرضًا للهجمات، تلتها الكويت والبحرين وقطر والسعودية، إلى جانب العراق والأردن وعُمان، وفق شبكة بي بي سي.