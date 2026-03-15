إلغاء سباقي فورمولا 1 في البحرين والسعودية بسبب الحرب

ألغيت الجائزتان الكبيرتان للبحرين والسعودية، الجولتان الرابعة والخامسة تواليًّا من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد واللتين كانتا مقررتين في أبريل المقبل، بسبب تواصل الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).

وقالت الهيئة الدولية المشرفة على رياضات السيارات، وبينها الفورمولا واحد، في بيان: "تمّ التأكيد أنه بعد تقييمات دقيقة، وبسبب الوضع القائم في الشرق الأوسط، لن تقام جائزتا البحرين والسعودية في أبريل"، بحسب وكالة فرانس برس.

وكان من المقرر إجراء التجارب والتصفيات والسباقات في هذين البلدين الخليجيين اللذين يتعرضان بانتظام منذ أواخر فبراير لضربات من إيران، بين 10 و12 أبريل و17 و19 أبريل، ولن يتم استبدالهما بجوائز كبرى أخرى.

وقال رئيس فيا محمد بن سليم، وفق ما ورد في البيان: "الاتحاد الدولي للسيارات سيعطي دائما الأولوية للسلامة ورفاهية أفراد وسطنا المهني".

وأعرب المسئول الإماراتي عن الأمل في الهدوء والأمان وعودة الاستقرار سريعا إلى المنطقة، حيث تتعرض الممالك والإمارات العربية منذ 28 فبراير لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة من الجار الإيراني، ردا على الهجوم العسكري الذي تشنّه الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار إلى أن مملكة البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس للقوات الأمريكية، والسعودية، الحليف الإستراتيجي لواشنطن، تشكّلان عنصرا مهما للغاية في منظومة موسم سباقات الفورمولا واحد، من دون أن يقدّم أي تقييم مالي لإلغاء السباقين.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية، مثل "بي بي سي" و"ذي إندبندنت"، السبت عن كلفة إجمالية تقدّر بعشرات ملايين الدولارات.

وإلى جانب حلبة صخير البحرينية الواقعة في وسط الجزيرة الصغيرة المواجهة لإيران، وحلبة جدّة على ساحل البحر الأحمر، تستضيف قطر وأبو ظبي (عاصمة الإمارات العربية المتحدة) أيضا آخر سباقين في الموسم أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر.

وكان إلغاء أو تأجيل سباقي البحرين والسعودية اللذين يجتذبان سنويا مئات آلاف من جماهير الفورمولا واحد، مطروحا منذ بداية الحرب.

وأفاد مصدر قريب من الملف الجمعة وكالة فرانس برس بأن الحدثين الرياضيين والاقتصاديين والإعلاميين سيكونان "ملغيين أو مُعادَي البرمجة".

وبذلك لن تضمّ روزنامة موسم 2026 سوى 22 جائزة كبرى، على أن يُقام السباق الثاني الأحد في شنغهاي بالصين، ثم في 29 مارس في سوزوكا باليابان. بعد ذلك تتوجه الفيا إلى الولايات المتحدة للمشاركة في سباق ميامي مطلع مايو.