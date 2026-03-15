مستشار رئيس الإمارات يرد على وزير خارجية إيران: نملك حق الدفاع عن النفس ضد العدوان الإرهابي

قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن بلاده لها حق الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإيراني الذي وصفه بالإرهابي.

وكتب قرقاش عبر حسابه على منصة إكس: «بعد ١٩٠٩ هجمات إيرانية غاشمة على دولة الإمارات، يخرج (وزير خارجية إيران) عباس عرقجي ليتهم الإمارات بالاعتداء على إيران، ضمن سياسة مرتبكة أخطأت العنوان وأضاعت البوصلة وغابت عنها الحكمة».

وأضاف: «للإمارات حق الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان الإرهابي المفروض عليها، لكنها ما زالت تُغلّب العقل والمنطق وتواصل ضبط النفس وتبحث عن مخرجٍ لإيران والمنطقة».

وتابع: «في تبريره أدان عرقجي بلاده وكرّس عزلتها وفضح عدوانها، وهو يعلم أن الإمارات بذلت حتى اللحظة الأخيرة جهودًا صادقة للوساطة بين واشنطن وطهران لتجنب هذه الحرب».

للإمارات حق الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان الإرهابي المفروض عليها، لكنها ما زالت تُغلّب العقل والمنطق… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 14, 2026



وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح بأن الهجمات الأمريكية التي استهدفت بلاده يوم الجمعة، انطلقت من رأس الخيمة ومنطقة قريبة من دبي، مؤكدا أن طهران سترد على هذه الهجمات.

وأضاف عراقجي أن إيران "سترد بالتأكيد على هذه الهجمات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده ستكون حذرة لتجنب استهداف المناطق المكتظة بالسكان.

وأوضح أن مضيق هرمز ما يزال مفتوحا أمام الملاحة، لكنه "مغلق أمام ناقلات وسفن أعداء إيران وحلفائهم"، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.