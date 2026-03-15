الإمارات: أمر قضائي بالقبض على 25 متهما بنشر محتوى يضر بتدابير الدفاع

أمر المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام الإماراتي، بالقبض على مجموعة تضم (25) شخصا من جنسيات مختلفة وإحالتهم الى محاكمة عاجلة، بعد ثبوت تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي عبر عدد من المنصات الرقمية من شأنه تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن والاستقرار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكشفت التحقيقات وأعمال الرصد الإلكتروني، أن المتهمين انقسموا إلى ثلاث مجموعات ارتكبت أفعالا مختلفة تمثلت في نشر مقاطع حقيقية تتعلق بالأحداث الجارية، وفبركة مقاطع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الترويج لدولة تمارس أعمال العدوان العسكري وتمجيد قيادتها وأعمالها العسكرية، والترويج لاعتداءاتها العسكرية على الدولة والإشادة بها.

وأكد النائب العام، أن استغلال الفضاء الإلكتروني في نشر أو تداول محتوى مضلـل أو مقاطع من شأنها الإضرار بالأمن العام أو المساس بقدرات الدولة الدفاعية، خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من اعتداءات عسكرية، يعد سلوكاً مجرماً يواجه بإجراءات قانونية حازمة.