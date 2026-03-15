حذرت مستشارية الأمن القومي في العراق، اليوم الأحد، من تكرار الهجمات قرب مطار بغداد الدولي، فيما أكدت أن الهجمات تهديد مباشر وخطير لأمن وسلامة سجن الكرخ المركزي.

وقالت مستشارية الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نحذر بشدة من تكرار الهجمات قرب مطار بغداد الدولي؛ لما تشكله من تهديد مباشر وخطير لأمن وسلامة سجن الكرخ المركزي".

وأكدت أن "استمرار هذه الإعتداءات أمر غير مقبول إطلاقًا"، مطالبة "جميع الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع أي هجمات بالطائرات المسيرة أو الصواريخ؛ لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة على أمن السجن والمنطقة المحيطة به".

وسبق أن أفادت وزارة العدل العراقية، بتعرض المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي وسجن المطار (الكرخ المركزي) إلى ضربات متكررة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن بعض هذه الضربات كانت قريبة جدًا من السجن، وكانت أشدّها ضربات يوم السبت، إذ وصلت منذ الساعة السادسة مساءً ستّ ضربات، كان بعضها قريبًا من السجن، والذي قد يُخشى معه التأثير على أمن السجن الذي يأوي سجناء شديدي الخطورة من الإرهابيين.

وتابعت: «في الوقت الذي نطمئن فيه شعبنا العزيز بأن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية أمن السجن من قبل كوادر وزارتنا والأجهزة الأمنية البطلة تبعث على الاطمئنان، إلا أن سقوط المقذوفات بالقرب من موقع السجن مدعاة للقلق من تأثيرها على إجراءاتنا الاحترازية وخططنا الأمنية في حماية السجن أو إلحاق ضرر بالبنى التحتية للسجن».