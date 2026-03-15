سفراء أمريكا الجنوبية وآسيا لدى الرياض يدينون الهجمات الإيرانية على السعودية

جدد سفراء دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية لدى المملكة خلال اجتماعهم اليوم الأحد –منفردين– مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، في الرياض، إدانة بلدانهم "للاعتداءات" الإيرانية الغاشمة على المملكة ودول الخليج وعددٍ من الدول العربية والإسلامية.

وأشاد سفراء دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية "بالجهود التي تبذلها المملكة لصون الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على أمن الأراضي السعودية والتصدي بكفاءة لكل الهجمات السافرة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد.

كما أعربوا عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

وذكرت "واس" أن نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، عقد في مقر الوزارة بالرياض اليوم، اجتماعا مع سفراء دول قارة أمريكا الجنوبية لدى المملكة.

كما عقد المهندس الخريجي، في الرياض اليوم، اجتماعا مع سفراء الدول الآسيوية لدى المملكة، وفقاً لـ "واس".

وجرى خلال الاجتماعين توضيح موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، تقول طهران إنها تستهدف من خلالها قواعد أمريكية في المنطقة ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها المستمرة منذ ذلك اليوم.

غير أن هذه الهجمات ألحقت أضرارا بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.