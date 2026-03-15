الصحة العالمية تخصص مليوني دولار من أموال الطوارئ لـ3 دول عربية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنها خصصت مليوني دولار من صندوق الطوارئ لدعم الاستجابة الصحية في لبنان والعراق وسوريا في ظل الأزمة المستمرة بالشرق الأوسط.

وسبق أن قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن الصراع تسبب في نزوح سكاني واسع النطاق، مقدرة أن أكثر من 100 ألف في إيران نزحوا وأن ما يصل إلى 700 ألف في لبنان أصبحوا نازحين داخليا، بحسب وكالة رويترز.

وأفادت المنظمة في بيان، بأنها خصصت مليون دولار للبنان لتعزيز التنسيق في الحالات الطارئة، الذي تقوم به من خلال مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة، وتوسيع نطاق رعاية المصابين وتعزيز مراقبة الأمراض وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية وتوزيعها.

وأشارت إلى أنها خصصت 500 ألف دولار لكل من العراق وسوريا لدعم التنسيق في حالات الطوارئ وإدارة الإصابات الجماعية وشراء الأدوية والمستلزمات الأساسية وتوزيعها وتوفير الخدمات الصحية للسكان النازحين وتعزيز مراقبة الأمراض والتوعية المجتمعية.

وقالت حنان بلخي، مديرة منطقة شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية: "في وقت تواجه فيه الخدمات الصحية بالفعل تحديات كبيرة، فإن الدعم ضروري لمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية بمجال الصحة والحفاظ على خدمات الرعاية المتخصصة (كالتي تقدمها وحدات الرعاية المركزة)".