إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم

أُصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق المشار إليه ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة، فانحرفت عن مسارها الصحيح وانقلبت في نهر الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، كما جرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بعد توقفها لفترة قصيرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.